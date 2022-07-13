Haber: C. Kutay Aykan

Düğünlerde, asker uğurlamalarında ve sünnet düğünlerinde bilinçsizce silah kullanılması nedeniyle onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü sosyal paylaşım sitelerinden ve şehrin ana arterlerine astıkları broşürlerle vatandaşları hem bilgilendirdiler, hem de uyarılar da bulundular.

Bilinçsizce silah kullanmalar yüzünden birçok masum vatandaşın hayatlarının elinden alındığını vurgulayan Asayiş Şube Müdürlüğü, “Silah kullanımına hayır”, “Kutlamalar mutlu bitsin”, “Asker uğurlarken silah atmayalım”, “Askerde vatan uğruna ölene şehit denir. Ya uğurlamada ölene ne denir?”, “Havai fişek atmayalım. Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, havai fişek atılmasıyla oluşan gürültü ve ışığın oluşturduğu panik nedeniyle yüzlerce kuşun öldüğünü biliyor musunuz?”, “Doğa ve çevreye zarar vermeyelim” ve “Düğününüz mutlu bitsin” bildirimleriyle Bolulu vatandaşları uyardılar.