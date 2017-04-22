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22 Nisan 2017 Cumartesi
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    • KUTLU DOĞUM GEREDE’DE COŞKUYLA KUTLANIYOR

    İnsanlığa fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olarak doğan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) kutlu doğumu münasebetiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

    22 Nisan 2017 Cumartesi 10:09
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    KUTLU DOĞUM GEREDE’DE COŞKUYLA KUTLANIYOR

    HABER : BMA

    18 Nisan 2017 Salı günü Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezinde İlçe Müftülüğümüzün katkılarıyla, Dr. Muhammed Ali Asar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” isimli konferans düzenlendi. Gerede Müftülüğü 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencileri tarafından 19 Nisan 2016 günü Melih Gökçek Kültür Merkezinde düzenlenen “Çocukların Dilinden Kutlu Doğum” isimli programa Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, müftülük personelleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

    Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli şiirler, Kur’an tilaveti, dua ve hadis okumalarının yanı sıra hazırlanan gösteriler izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi duygu dolu anlarında yaşandığı program çektirilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

    ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

    Kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında yine İlçe Müftülüğümüz tarafından hazırlanan program 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 20.30’da ve İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20.00’de Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

     

    Anahtar Kelimeler: İnsanlığa, Fazilet, Güneşi, Hidayet, Meşalesi

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