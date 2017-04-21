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21 Nisan 2017 Cuma
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    • Kutlu Doğum Haftası mesajları

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kutlu doğumunun 1446. Yılı dolayısıyla Göynük, Gerede ve Taşkesti Belediye Başkanları bir mesaj yayınladılar.

    21 Nisan 2017 Cuma 10:30
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    Kutlu Doğum Haftası mesajları

    Haber: BMA

    Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

    Yayınladığı mesajında barış ve huzura vurgu yapan Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, “Sevgi, hoşgörü, güzel ahlak ve adaleti ile tüm insanlığa örnek olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) kutlu doğumunun 1446’ncı sene-i devriyesinde O’nu her zamankinden daha iyi anlamayı diliyor, Kutlu Doğum Haftası’nın ülkemize, Milletimize, İslam Alemi’ne ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik ise yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığa indirilmiş ve tebliğ edilmiştir. Hazreti Muhammed (S.A.V.), bütün insanlık için örnektir. Peygamberimiz, hayatı boyunca rahmet, sevgi, hoşgörü ve adalet gibi tüm erdemli değerleri kişiliğinde toplamıştır. Ebedi hayatımızda onun şefaatine mazhar olmamız dileğiyle, Kutlu Doğum Haftasının tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da yayınladığı mesajında şu sözleri kaydetti: “Âlemlere Rahmet Olarak Gönderilen Peygamber Efendimizin Kutlu Doğumunun 1446. yılını idrak etmekteyiz. Dünyanın yaşadığı bunalımların ve mazlumların maruz kaldığı zulümlerin sona ermesi; O’nun anlattığı ‘Samimiyet, Sevgi, Merhamet, Adalet’ kavramlarının hakiki manada özümsenmesi ile mümkün olacaktır.  Bu vesile ile siz değerli hemşehrilerimin Kutlu Doğum Haftasını tebrik eder, ilçemizde, ülkemizde ve içerisinde yaşadığımız dünyada, O’nun asırlar önce bize bıraktığı kardeşliğin, güzel ahlakın ve sevginin artmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”

     

    Anahtar Kelimeler: Peygamber, Efendimiz, Hz., Muhammed’in, Kutlu

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