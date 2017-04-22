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22 Nisan 2017 Cumartesi
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    • Kutlu doğum programına büyük ilgi

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen 'Kutlu Doğum Haftası' Bolu’da da özel bir programla kutlandı. Programa binlerce kişi katıldı.

    22 Nisan 2017 Cumartesi 10:59
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    Kutlu doğum programına büyük ilgi
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    Haber: Aysun Beykoz

    Bu yılki teması “Hz. Peygamber ve Güven” olan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Karaçayır Spor Salonunda bir kutlama programı düzenlendi. Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Müftüsü Orhan Genç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

    Kutlu Doğum Haftasının açış konuşmasını yapan Bolu İl Müftüsü Orhan Genç, bu temayla, güveni kaybeden dünyaya Hz. Muhammed'in emanetini yeniden hatırlatmayı istediklerini dile getirdi.

    Programında devamında AİBÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Talip Ayar, “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” temalı bir konuşma gerçekleştirdi.  

    ÜNLÜ HOCALARDAN KURAN ZİYAFETİ

    Kutlu doğum programında katılımcılara ülkemizin dünyaca ünlü İmam Hatipleri olan İstanbul Fatih İlçesi Süleymaniye Camii Baş İmam Hatibi Ekrem Nalbant, Fatih Eminönü Yeni Camii Uzman İmam Hatibi Ferruh Muştuer ve Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu tarafından Kuran-ı Kerim ziyafeti sunuldu.

    ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

    Eşsiz Kuran-ı Kerim ziyafetinin ardından Bolu’daki liseler arasında düzenlenen “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” temalı kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada 1’inci olan Altındağ Belediyesi Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Altun, 2’inci olan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Eda Nur Koloğlu ve yarışmada 3’üncü olan İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Özkan Berber ödüllerini aldılar. Öğrencilere ödüllerini Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyeleri verdi.

    Düzenlenen Kutlu Doğum programında ayrıca Bolu’ya gelerek programda katılımcılara eşsiz Kuran-ı Kerim ziyafeti sunan İstanbul Fatih İlçesi Süleymaniye Camii Baş İmam Hatibi Ekrem Nalbant, Fatih Eminönü Yeni Camii Uzman İmam Hatibi Ferruh Muştuer ve Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’na çiçek takdim edilirken düzenlenen program hatıra fotoğrafı ile son buldu. 

    Anahtar Kelimeler: Diyanet, İşleri, Başkanlığı, Yurt, Yurt

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