Mudurnu ilçesinden kutsal topraklara gidecek 15 hacı adayı için ilçede bulunan tarihi Yıldırım Beyazıt Camisi önünde uğurlama töreni yapıldı. Mudurnu vaizi Mehmet Rıza Akgül, yaptığı konuşmada, hacı adaylarının yapacakları ibadetlerin kabul olmasını dileyerek, "Kutsal topraklarda bizler için de dua edin. Zor ve meşakkatli bir yol ancak hac farizasını yapıp Kabe'yi tavaf ederek yeniden doğmuş gibi günahlardan arınıp geleceksiniz. Allah yolunuzu acık etsin haccınızı kabul eylesin." dedi. Yapılan duaların ardından yakınları ile vedalaşan hacı adayları ilçeden ayrıldı.

Yeniçağa ilçesinde de hac ibadetini yerine getirecek 21 kişi Emine Hatun Camisi önünde toplandı. Hacı adayları, burada okunan Kuran'ı Kerim ve edilen duaların ardından aileleri ile vedalaştı. Hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adayları, yakınlarınca göz yaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.