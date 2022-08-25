Kütüphane 5 Eylül’de kapanıyor

Haber: Uğur Balaban

Bolu İl Halk Kütüphanesi, resmi internet adresinden yaptığı duyuruyla, kütüphanedeki sayım işlemleri sebebiyle bir hafta boyunca kapalı kalacağını paylaştı. Ödünç aldıkları kitapları geri vermek isteyen okuyucular 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren kitapları iade edebilecekler.

İl Halk Kütüphanesi yaptığı duyuruda: “5 Eylül-11 Eylül 2022 tarihleri arasında kütüphanemizde sayım işlemleri yapılacağından okuyucu hizmetlerine kapalı olacaktır. Okuyucularımız, ödünç aldıkları kitapları 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren teslim edebilirler. Bu süreçte sistem üzerinden gönderilen gecikme mesajlarını dikkate almayınız” sözlerine yer verdi.