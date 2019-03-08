“Kutuplaşmak kimseye fayda sağlamaz”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Turan Kılınç, partililerle birlikte Karamanlı Mahallesi esnaflarını ziyaret etti. Turan Kılınç, gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirterek “Saadet Partisi ekibini gören vatandaşlarımızın yüzünde meydana gelen tebessüm azmimize azim katıyor. Onların sorunlarına çare olacak reçeteler sunuyoruz. Onlar da biliyor ki yüzler bizimle gülecek” dedi.

SİYASET POLEMİK DEĞİL, HİZMET YARIŞIDIR

Seçimlerin gergin bir atmosfere sürüklenmek istediğini belirten Kılınç “Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidir. Bu bir hizmet yarışıdır. O yüzden biz hiçbir zaman polemik ve hakaretlerle gündeme gelmek istemiyoruz. Hemşerilerimize yönetim anlayışımızı, Bolu’nun problemlerini ve çözüm önerilerimizi anlatıyoruz.”

TENCERE DİBİN KARA, SENİN Kİ BENDEN KARA

Siyasilerin tencere dibin kara, seninki benden kara şeklindeki yaklaşımlarının doğru olmadığını da kaydeden Saadet adayı “Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Toplumu kutuplaştırmak kimseye fayda sağlamaz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 12:07