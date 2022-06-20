Kuvvetli sağanak geliyor!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bir güneşli bir yağışlı giden hava olayları önümüzdeki günlerde de aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. MGM tarafından yapılan son uyarıda, “Bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” İfadelerine yer verildi.

20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’da başlaması beklenen sağanak yağış 21 Haziran Salı günü saat 06.00’da sona ermesi tahmin ediliyor.