Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre ilimiz Bolu’da Salı günü itibariyle kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıklarının düştüğü ilimiz, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. Önümüzdeki dört gün boyunca etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın ilimizi Cumartesi günü terketmesi beklenirken sıcaklık en düşük 4-5 derece seviyesinde olacak. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Salı günü etkisini göstermesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Perşembe günü itibariyle etkisini hafifleterek gök gürültülü sağanak yağışa dönüşecek ve hafta sonuna kadar sürecek. Bu süre içerisinde gündüz sıcaklığın en yüksek 16 derece olacağı tahmin edilirken yağışın etkili olacağı 4 gün sıcaklık en düşük 6, en yüksek 16 derece arasında değişecek. Meteorolojiden yapılan açıklamada ilimizi etkisi altına alacak hava olayı dolayısıyla vatandaşlar yaşanabilecek sel ve taşkın ihtimaline karşı hazırlıklı olması konusunda uyarılırken yağışlı hava dalgasının hafta sonu etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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