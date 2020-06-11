Kuvvetli sağanak yağışa dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Batı Karadeniz’in İç Kesimlerinde ilimiz Bolu dahil olmak üzere Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın ile İç Anadolu’nun Kuzeyinde (Kırıkkale, Çankırı) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojiden yapılan sarı kodlu uyarıda vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Kuvvetli sağanak yağışın akşam 10’a kadar devam edeceği öngürülüyor.