Kuvvetli yağış kapıda

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde sıcak havaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 3 gün kuvvetli yağış bekleniyor. Günlük, 5 günlük ve 15 günlük yayımlanarak il il hava tahminleri çıkaran MGM, Bolu’nun 5 günlük hava tahmininde Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde kuvvetli yağmur yağışı yaşanacağı belirtildi. Buna göre;

11 Ağustos Çarşamba günü Gök gürültülü Sağanak Yağışlı sıcaklık en yüksek 24, en düşük 13 derece,

12 Ağustos Perşembe günü Gök Gürültülü Sağanak sıcaklık en yüksek 24, en düşük 13 derece,

13 Ağustos Cuma günü Gök Gürültülü Sağanak sıcaklık en yüksek 24, en düşük 12 derece,

14 Ağustos Cumartesi günü Parçalı Bulutlu sıcaklık en yüksek 25, en düşük 25 derece,

15 Ağustos Pazar günü Az Bulutlu sıcaklık en yüksek 25, en düşük 9 derece olacağı tahmin edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 09:50