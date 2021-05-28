Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Oluşabilecek felaketlere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Haber: Okay Özcan

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz Bolu ve çevre illerde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından, öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın’ın iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgâr, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner128

banner124