Kuvvetli yağış uyarısı

Haber: Okay Özcan

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz Bolu ve çevre illerde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından, öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın’ın iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgâr, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.