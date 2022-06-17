Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı!

Haber: Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi. Gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu, Çankırı, Karabük çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısı yapıldı.

Saat 13.00-20.00 arasında gerçekleşmesi beklenen kuvvetli yağışın m2’ye 21 ila 50 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.