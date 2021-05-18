Kuvvetli yağışa dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Son bir haftadır yağışlı havaların etkisi altına giren ilimiz Bolu için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojiden ‘sarı’ kodla yapılan uyarıda kuvvetli yağışın bugün 16.00 itibariyle başlaması ve saat 20.00’ye kadar sürmesi beklendiği bildirildi.

Meteoroloji uyarısında, “Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.