Kuvvetli yağışa dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiğimiz bilgilere göre sıcaklıkların yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların artması ile birlikte kar yağışının terk ettiği ilimiz Bolu’da ise yer yer kuvvetli yağmurun etkili olması beklenirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıkların gün içinde 15 dereceye kadar çıktığı ilimizde 2-3 gün etkili olacak yağmurun ardından sıcaklıkların tekrar düşüşe geçeceği öngürülürken Perşembe günü itibariyle yağmurun yerini yeniden kar yağışına bırakacağı düşünülüyor.