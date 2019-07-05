Kuytul hakim karşısında



HABER:AYSUN BEYKOZ

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından yargılanmasına devam edildi. Adana Bölge Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Alparslan Kuytul Bolu Cezaevi’nden SEGBİS olarak adlandırılan görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle bağlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kuytul, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından beraatini talep etti. Beraat talebi reddedilen Kuytul’un yargılanmasına 18 Ekim'de devam edilecek. Kuytul’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme Ekim’deki celsede zanlının durumunu tekrar değerlendirecek.