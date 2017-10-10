Haber: Semih Baykal

Olay yerine gelen ekipler, 50 santim genişliğinde ve 5 metre derinliğindeki kuyuda köpek yavrusunun bulunduğu alanı tespit etmek için çalışma başlattı. Tahta parçasına bağlanan cep telefonuyla görüntü çekerek köpeğin yerini belirleyen itfaiye erleri, plastik boru içerisinden geçirdikleri ipi artezyen kuyusunun içerisine salarak yavruyu ayağından yakaladı. Ekipler tarafından güçlükle yukarı çekildikten sonra yiyecek ve su verilen yavru köpek, daha sonra bahçede bulunan diğer köpeklerin yanına gitti.