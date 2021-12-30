Kuyumcuyu soydular



Haber: C. Kutay Aykan

Yeni yıla girmemize bir gün kala, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, “Panter B Planı” adı altında operasyon gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürünün ve Haber Merkezinin, kuyumcu soygunu anonsu üzerine, tüm asayiş birimleri ve 112 sağlık ekipleri kuyumcuya sevk edildi.

Tatbikat gereği, kar maskeli 3 şahıs kuyumcuya girerek, silah tehdidiyle, kuyumcudan yüklü miktarda altın çalıp, kuyumcuyu da ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alarak, araçla kaçan kar maskeli hırsızlar, kovalama sonrası 10 dakika içerisinde, kapan atılmak suretiyle yakalanarak gözaltına alındı. Kuyumcunun ayağından yaralanma olayına 112 sağlık ekipleri de rol gereği, bu tatbikatta yer aldılar.

İlk görüşte olayın gerçek olduğunu sanan bazı vatandaşlar panik yaşarken, olayın daha sonra tatbikat olduğu anlaşılınca rahat bir nefes alında. Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, “Panter B Planı” tatbikatının, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi, faillerin kısa sürede yakalandığını, olayın tamamen kurgu olduğunu, belirterek amaçlarının vatandaşların, esnafların cam ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdiler.