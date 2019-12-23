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Kuzey Işıklarıyla Evinizin Modası Özdilek’te

Özdilek Ev Tekstili 2020 koleksiyonuna ait en yeni ürünleri Özdilek Bolu AVM raflarındaki yerini aldı.

Kuzey Işıklarıyla Evinizin Modası Özdilek’te

Haber: Ceylan Beykoz

Kışın büyülü havasını, yaşam alanlarına katmak isteyenlerin tercihi olacak Özdilek Northern Lights Nevresim Takımı, kullanıcılarını Kuzey ışıklarında bir yolculuğa çıkarıyor ve tasarımıyla yaşam alanlarınıza modern bir görünüm katıyor.

Özdilek Northern Lights Nevresim Takımı, yeşil, mavi, eflatun renklerinin; gökyüzünde yay, bulut, çizgi, dairesel şekillere benzer görüntüler oluşturan Kuzey ışıkları temasında karşımıza çıkıyor. Özdilek Ev Tekstili, 2020 Yeni Yıl Koleksiyonu ürünlerine ulaşmak isteyen herkesi, Özdilek Bolu AVM ve Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesine davet ediyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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