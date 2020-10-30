Kuzfındık’a Fatih Metin desteği

Haber: Volkan YILMAZ

İtfaiye,Kızılay ve AFAD’ın yanı sıra belediye başkanı ve ilimiz valisi yangından sonra gerekli desteği sağlamak için seferber oldular. Olay sonrası ilk andan itibaren vatandaşın yanında olarak gerekli desteklerin sağlanmaya çalışıldığı Kuzfındık köyüne bir destek de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den geldi. Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ilgili kurumların yetkilileriyle Kuzfındık köyünü ziyaret etti. Burada köylülere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Metin, daha sonra hayvanları telef olan Ali Çakır ve Nezaket Çiftçi'ye 6 buzağı verdi. Samanlıkları yanan köylülere ise 10 ton kaba yem ile 1 ton kesif yem veren Metin, köyde ve köye yakın ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara ilk müdahalede kullanılmak üzere muhtara su tankeri teslim etti.

Metin, yangında yanan ahırlarla ilgili kurtarılan hayvanların kalacak yeri olmamasına da değinerek "bu hayvanlarla ilgili de barınma sorunu var. O sorunun da giderilmesi için yarın da hayvan çadırlarımız gelecek. Hayvanı dışarıda kalan vatandaşlarımız için ahır imkanı sağlanmış olacak. Onun dışında diğer eksikliklerin giderilmesi noktasında hükümetimiz, devletimiz vatandaşımızın her zaman yanında." ifadelerini kullandı.