Kuzfındık’ta hasar tespiti yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Merkez ilçeye bağlı Kuzfındık köyünde 25 Ekim'de çıkan yangın sonucunda başlanan ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Vali Ahmet Ümit açıklamasında, 12 konut, 12 ahır ve 12 samanlık ağır hasarlı, 6 konut, odunluk ve ahır hafif hasarlı olmak üzere toplam 42 binanın hasar gördüğünü bildirdi. Vali Ümit, bu tür olaylarda belirlenen prosedürler çerçevesinde işlemlerin yapıldığını söyleyerek yangının söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını aktardı. Vali Ümit, "Ön hasar tespitlerini yaptık. Prosedür şu şekilde işliyor; ön hasar tespit çalışması yapıldıktan sonra 'umumi hayata etkililiği kararı' alınmak üzere Bakanlığa arz ediliyor. Bakanlığın bunu uygun görmesi halinde tekrar bir hasar tespiti daha yapılıyor. Bu hasar tespiti kesin hasar tespiti oluyor ve ilan ediliyor. Belli bir süre itiraz süresi var, o süre zarfında askıda kalıyor. Daha sonra da işlemler başlıyor” dedi.

“GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI”

Ümit, bu aşamaya kadar acil ihtiyaçların karşılanması ve normal hayata adaptasyonunun sağlanması için gerekli katkıları sağlamaya gayret ettiklerini dile getirerek, "Her afetzedemize belli bir miktar nakdi yardım yapıldı, günlük ihtiyaçlarının karşılanması için. Talepler doğrultusunda gerekli işlemler yapıldı. Çadırlar kuruldu, konteynerler getirildi, yemek ikramı yapılıyor. Kısacası vatandaşlarımızın mümkün olduğunca en az etkilenmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Şu ana kadar mevcut şartların dışında bir şikayet de yok" diye konuştu.

TOPLAM 42 BİNA HASARLI

Yangındaki hasar durumuna ilişkin bilgi de veren Ümit, "Kuzfındık köyünde çıkan yangında, 12 konut, 12 ahır ve 12 samanlık ağır hasarlı, 6 konut, odunluk ve ahır hafif hasarlı olmak üzere toplam 42 bina hasar görmüş vaziyette. Bunlardan tamamen yıkılanları var, az hasar görenleri var" ifadelerini kullandı.