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Köylerinin bulunduğu dağlık alanda ayıların çok olduğundan yakınan ve koruma altındaki ayıları vurmanın cezasının çok ağır olduğunu söyleyen Kuzgölcük Köyü Muhtarı Mustafa Duman, “Kovanlarımıza dadanan ayılardan bezmiş durumdayız. Sürekli kovanları korumak için taktik geliştiriyoruz. Evlerimizin alt kısımlarına koyduğumuz kovanları artık balkonlara çatılara demir ayaklı yüksek platformlara koyuyoruz. Kovanların bulunduğu yerleri dikenli telle çevirerek korumaya çalıştık ama ayılar telleri çok kolay aştı. En son Çareyi kovanların bulunduğu sahayı elektrikli telle çevirmekte bulduk. Bu yeni önlemimiz arı kovanlarını ne kadar koruyacak merak içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Köyde sekiz on ailenin arıcılıkla uğraştığını belirten Muhtar Mustafa Duman, “bu ayı talanına bir çare bulunamazsa üreticimiz çok darda kalacak. Yetkililerden mutlaka çare üretmelerini istiyoruz” dedi.