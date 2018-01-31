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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • KYK 750 kişilik bir yurt yapacak

    Bolu Valisi Aydın Baruş, ilimizde eğitim öğretim gören özellikle kız öğrencilerinin barınma sorunu çektiğini açıklayarak, bu ihtiyacın giderilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi yanına 750 kapasitelik bir öğrenci yurdunun yapılacağını açıkladı.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 13:39
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    KYK 750 kişilik bir yurt yapacak

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Valisi Aydın Baruş 2017 yılı değerlendirme toplantısında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan kkız öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının devam ettiğini, eğitim öğretim yılı başında Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalmak için sıra bekleyen yaklaşık 3 bin kız öğrencinin olduğunu açıkladı. Vali Baruş, kız öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Kredi Yurt Kurumu tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi yanına iki blok halinde 750 kişi kapasiteli öğrenci yurdu yapı için proje yapıldığını açıkladı.

    “ÖĞRENCİLERİMİZİN YURT İHTİYACINI KARŞILAMAK BİZİM EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİSİDİR”

    Konuyla ilgili Vali Baruş şunları söyledi; “ Eğitim sektörü açısından şu anda Üniversitemizde yaklaşık 33 bin civarında öğrencimiz var. Tabi bunların il merkezinde eğitim öğretime devam eden sayı yaklaşık 26 bin civarında ve öğrencilerimizin yurt ihtiyacını karşılamak bizim en önemli önceliklerimizden birisidir. Şu ana kadar inşa edilen yurtlarda yaklaşık 8 bin civarında öğrencimizi barındıra biliyoruz. Fakat kız öğrencilerin barınma ihtiyacı devam ediyor. Kredi yurtlarda eğitim öğretim yılı başında sırada 3 bin kız öğrenci vardı. Kredi yurtlar kurumunun özel sektörlerle imzaladığı protokoller çerçevesinde artık yurtlar özel sektör tarafında inşa ediliyor ve Kredi Yurtlara kiralama yapıyorlar. Bilindiği gibi özel sektör tarafından yaptırılan Mudurnu yolunda bin 800 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu hizmete açıldı. Şu anda erkek öğrencilerimizden talepte bulunup da devlet yurdunda kalamayan yok. Hatta şu anda 600 kişi kapasite boşluğumuz var. Ama kız öğrenciler yönünden ihtiyacımız devam ediyor. Dolayısıyla birkaç tane daha yurt yapılması gerekiyor. Bu çerçevede de Abant İzzet Baysal Üniversitesi yanında Kredi Yurtlar tarafından 750 kişilik öğrenci yurdu projesi var. İki blok halinde inşa edilecek. Proje bedeli 27 milyon TL ve proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde inşaatına başlanır.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Ilimizde

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