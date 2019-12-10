Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra soruları cevapladı.

Yüz binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK kredi borçlarına ilişkin soruyu da cevaplayan Erdoğan, umut verici konuştu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki binlerce öğrencinin de merak ettiği KYK borçları silinecek mi? sorusuna açıklık getiren Cumhurbaşkanı, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız" dedi.