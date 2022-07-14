KYK Faizleri silinecek mi?

KYK kredi faizleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusunun yanıtını verdi. Kasapoğlu, "Çalışma hazır" dedi, Kabine Toplantısı'nı işaret etti.

KYK kredisi geri ödemeleri ile ilgili gündem, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na soruldu. Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Kasapoğlu, KYK kredisi faizleri ile ilgili çalışmanın yapıldığını, Kabine Toplantısı'nda bu konunun ele alınacağını ve açıklamanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

KYK KREDİSİ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ? BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizi silinecek mi, bir çalışma var mı?' şeklindeki soruya, "KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.

Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Ana Muhalefet Partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil bunun altını çizmek lazım. Kanunda yer alan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve tabi gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. Genç odaklı bir uygulamayı sizlerle paylaştım. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir vatandaşımız olduğu gibi gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli.

Bu anlamda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile kaynaklı durumla ilgili bakanlık olarak detaylıca çalıştık ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır ilk Kabine toplantısı sonrası da sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu gençlerimizle kamuoyu ile paylaşacak.

KYK KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez), Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç), Ek süre öğrenim gören öğrenciler, Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince), Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler, Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.