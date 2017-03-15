KYK Bolu İl Müdürlüğüne bağlı Abant Yurdunda kalan üniversite öğrencileri ‘Gönülbağı’ temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bolu Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalançocukları ziyaret etti.Hem öğrenciler hem de çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

SÜRPRİZ OLDU

KYK’lı öğrenciler ziyaret öncesindeonları biraz daha şaşırtmak ve mutlu etmek için günler öncesinden oyuncak maskeler hazırladı. Bir öğrencinin de palyaço kıyafeti giydiği etkinlikte, sürpriz bir şekilde kendilerini ziyarete gelen ağabeylerini karşılarında gören miniklerin sevinçleri yüzlerineyansıdı. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette öğrenciler ve çocuklar birlikte hoşça vakit geçirdi. Kimi zaman bağlama eşliğinde türküler söylendi, kimi zamansa oyunlar oynandı. Gönül bağlarının pekiştirildiği etkinlik pasta kesimi ile sona erdi.