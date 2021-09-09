KYK yurdu ilk öğrencilerini ağırlayacak

Haber: Aysun Beykoz

Dayıoğlu Mahallesi üniversite yerleşkesinin hemen yanında bulunan KYK yurdu, 400 erkek öğrenciye hizmet verecek. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Söz verdiğimiz projenin hayata geçmesinden oldukça mutluyuz. Seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek sözlerimizin arkasındayız. 400 kişilik öğrenci yurdumuzda Gerede Meslek Yüksek Okulu ve 4 Yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğrencilerimizi en iyi şartlarda, sağlıklı bir ortamda ağırlayacağız. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Üniversite Camiamıza hayırlı lmasını diliyorum’’ dedi.