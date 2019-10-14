KYK Yurdu inşaatı hızla yükseliyor

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın büyük önem verdiği eğitim alanında seçimlerde söz verdiği yurt projesi son sürat devam ediyor. Dayıoğlu Mahallesi üniversite yerleşkesinin hemen yanında inşaatı Mayıs ayında başlayan KYK yurdu tamamlandığında 300 öğrenciye barınma imkânı sağlayacak.

KYK yurdu, gelişmiş teknoloji ve donatılarla bölgedeki en iyi yurtlardan biri haline gelecek. Yurt inşaatı tamamlandığında Gerede Meslek Yüksek Okulu ve 4 yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğrencileri en iyi şartlarda, sağlıklı bir ortamda barınmaları için modern bir yurda sahip olacaklar.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü yurt inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Söz verdiğimiz projenin hayata geçmesinden de oldukça mutluyuz. Seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek sözlerimizin arkasındayız. Halkımızın destekleriyle başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. 300 kişilik öğrenci yurdumuzda çalışmalar hızla devam ediyor. Yurt inşaatı tamamlandığında hemen hizmete açacağız’’dedi.