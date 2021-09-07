KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Haber: Erdal Tanrıverdi

KYK yurt başvurusu YURTKUR tarafından E-Devlet aracılığıyla erişime açıldı. Günlerdir öğrencilerin gözü kulağı gelecek olan bu haberdeydi. Gençlik ve Spor Baknlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü konuyla ilgili başvuru sürecini resmen başlattıklarını duuyurdu. Yurt başvuruları E- Devlet üzerinden 10 adımda gerçekleştirilebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı DR. Mehmet Kasapoğlu başvuruların açıldığı açıklamasını Twitter aracılığıyla duyurdu. Kasapoğlu “Üniversite öğrencilerinin bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuruda bulunabileceğini duyurdu. Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz” açıklamasında bulundu.