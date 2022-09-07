KYK Yurt sonuçları açıklandı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Üniversite sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğrencileri, barınma sorunu karşılarken, bu sene de en uygun seçenek olan devlet yurtlarına rağbet arttı. 28 Ağustos’tan itibaren öğrencilerin merakla beklediği KYK Yurtlarının sonuçları ilan edildi. Mehmet Kasapoğlu paylaşımında, “Sevgili genç arkadaşlarım, GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı! Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz”

Son kayıt tarihinin 9 Eylül günü saat 23.00 olduğunu işaret eden Kasapoğlu, kayıtların e-Devlet üzerinden yapılacağını bildirdi.