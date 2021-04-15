KYK yurtlarında korona paniği

Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından bahar döneminde uygulamalı dersi olan bölümlerin hibrit eğitim verebileceği açıklaması sonrası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) de eğitim modeline dair kararını Şubat ayı sonunda verdi. Verilen karar kapsamında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere çeşitli bölümler için uygulamalı derslerin yüz yüze, teorik dersler uzaktan eğitim ile verileceği bildirildi.

Karar sonrası ilgili bölümlerden birçoğunda öğrenim gören üniversiteliler uzun bir aradan sonra Bolu’ya geldiler. Ancak Mart ayı itibariyle başlatılan normalleşme adımları ile birlikte olağanüstü bir artışa geçen koronavirüs salgını üniversitelileri tedirgin etmeye başladı. Yurtlarda ve ulaşımda risk altında olduklarını ifade eden BAİBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri uzaktan eğitim için sosyal medyada bildiri yayınladılar. Tıp Fakültesi 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri olarak yayınlanan bildiride öğrenciler seslerini Dekanlığa duyurmaya çalıştılar.

“SEMPTOM GÖSTERMELERİNE RAĞMEN SINAV KAYGISIYLA GİZLİYORLAR”

Öğrenciler yayınladıkları yazıda şu ifadelere yer verdiler: “BAİBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri olarak vakaların azaldığı dönemde yüz yüze eğitime çağırıldık. Geldiğimiz dönemde yaka sayıları düşüşte olmasına rağmen şuanda yaka sayıları kritik düzeyi aşmış durumda. Şu anda gerek barınma gerekse ulaşım konusunda ihmallerden dolayı ciddi tehlike altındayız.

Başlayan ramazan ayı ile birlikte problemler devam edecek hem de görülüyor ki bunun üstüne iftar ve sahur saatlerinde yurtlarda anlık ve yoğun kalabalıklar yaşanacaktır. Daha kötüsü bazı arkadaşlarımızın semptom göstermelerine rağmen izolasyon ve sınav kaygısıyla üzücü bir şekilde kendilerini gizleme reflekslerine kapıldıklarını görüyoruz. Zorlu tıp eğitiminin yanı sıra hasta olma riskinin getirdiği stresi artık kaldıramıyoruz. Verimin artması için yapılan hibrit yüzyüze eğitim, öğrencilerin öğrenmesini daha güç duruma düşürmüştür. Bizler de diğer tıp fakülteleri gibi online eğitim ve sınav istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

‘HER GÜN POZİTİF VAKA ÇIKIYOR’

Öte yandan ‘BAİBÜ Tıp Yine Mağdur’ etiketiyle seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler yurtlardaki görüntüleri de paylaşmayı ihmal etmediler. Paylaşılan fotoğraflarda yurt yemekhanelerindeki kalabalık ve salgın kurallarının hiçe sayılması göze çarparken yemekhane sırası bekleyen öğrencilerin fotoğrafları da yaşanan tedirginliği haklı çıkartıyor. Yurt önünde bekleyen ambulans fotoğrafı paylaşan bazı öğrenciler ise, her gün birkaç pozitif vaka çıktığını ve ambulansın eksik olmadığını belirtiyorlar. Tıp öğrencileri başta olmak üzere yüz yüze eğitim için Bolu’da bulunan öğrencileri tedirgin eden vaka artışlarına karşı BAİBÜ Rektörlüğünün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.