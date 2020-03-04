KYK yurtlarından TSK’ya tam destek

Haber: N. Halid Altundal

Çatışmasızlık bölgesi İdlib’te ateşkesi sağlamak üzere görevli Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan saldırılar sonrası ülkemizin dört bir yanından destekler çığ gibi büyüyor. Gerçekleşen saldırılar sonrası TSK tarafından Bahar Kalkanı Harekatı başlatılırken Mehmetçiğe bir destek de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan üniversiteli öğrencilerden geldi. İlimizdeki KYK Seyyide Nefise, Gölköy, Hayreddin Tokadi, Seyit Avşar, Hattat Emin Barın, İzzet Baysal, Gerede Yurtları ile diğer yurtlarda barınan üniversiteliler yurt ışıkları ve duvarlara yansıtılan görüntülerle askerlerimize destek mesajları gönderirken Türk Bayrağı da açtılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesin takdirini kazandı.