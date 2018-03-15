Haber: Semih Baykal

Bolu’da KYK Gölköy Yurdu binası dış cephesine projeksiyon cihazı yardımıyla ay yıldızla birlikte "Afrin Sizinleyiz", "Bolu Gölköy Yurdu Mehmetçiğin Yanında" yazısı yansıtıldı. Yazıyı gören vatandaşlar fotoğrafını çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Afrin'e diğer yurtlardan da destek vardı. Abant Yurdu öğrencileri mumlarla, Gerede, Mudurnu ve Seben'deki KYK’lı öğrenciler ise yere ateşle ve ellerinde bayraklarla Afrin’e olan desteklerini gösterdi. Ayrıca Mehmetçik'e destek amacıyla Gölköy Yurdu tarafından 19 Mart'ta AİBÜ Aktivite Merkezi önünde gıda kermesi düzenlenecek.