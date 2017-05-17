Haber: Esra Öztürk

Hayatta oldukları dönemde dini ve milli değerlerin yaşatılmasına rehberlik eden, bugün de kabir ve kümbetleriyle manevi teselli merkezleri haline gelen Anadolu’nun saygıdeğer şahsiyetleri KYK’lı öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. “Ecdada Vefa” ismiyle düzenlenen gezilerden birisi de KYK Bolu İl Müdürlüğü tarafından Göynük ve Mudurnu’ya gerçekleştirildi.

HAYRAN KALDILAR

KYK yurtlarında kalan yaklaşık 300 üniversite öğrencisinin katıldığı gezide; Göynük'teki Ömer Emin Sıkkin, Debbağ Dede ile Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin'in türbeleri ve Mudurnu’daki Yıldırım Bayezid Camisi ve Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman Camisi rehberler eşliğinde ziyaret edildi. KYK’lı öğrenciler, dini mekân ve manevi şahsiyetlerin yanı sıra Göynük’te Gürcüler Konağı ve Zafer Kulesi, Mudurnu’da saat kulesi ve tarihi çarşıyı da gezme fırsatı buldu. İlçelerin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri geziye katılanları kendine hayran bıraktı. Güneşli havanın tadını çıkaran gençler özgün mimarisiyle ünlü Göynük ve Mudurnu’da bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.