Laboratuvar hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 7 Ay Süre İle Sonuç Puan Karşılığı İdrarda Uyuşturucu Testi Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
7 AY SÜRE İLE SONUÇ PUAN KARŞILIĞI İDRARDA UYUŞTURUCU TESTİ HİZMETİ BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 7 Ay Süre İle Sonuç Puan Karşılığı İdrarda Uyuşturucu Testi Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.