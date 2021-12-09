Laboratuvar hizmeti alınacak

7 AY SÜRE İLE SONUÇ PUAN KARŞILIĞI İDRARDA UYUŞTURUCU TESTİ HİZMETİ BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

Laboratuvar hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 7 Ay Süre İle Sonuç Puan Karşılığı İdrarda Uyuşturucu Testi Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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