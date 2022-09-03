Laboratuvar hizmeti alınacak

|İKN
|:
|2022/848757
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
|b) Adresi
|:
|Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/505
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|6280781 - 3742704583
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
|a) Adı
|:
|12 AY SÜRELİ İDRARDA BİYOKİMYA VE MİKROSKOBİSİ TESTLERİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1. Kısım (İzzet Baysal Devlet Hastanesi) : 1.085.000 Puan 2. Kısım (Gerede Devlet Hastanesi) :114.100 Puan 3 Kısım (Mudurnu Devlet Hastanesi): 48.900 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi , Gerede Devlet Hastanesi , Mudurnu Devlet Hastanesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 22.11.2022, işin bitiş tarihi 22.11.2023
|d) İşe başlama tarihi
|:
|22.11.2022
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