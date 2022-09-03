Laboratuvar hizmeti alınacak

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 12 AY SÜRELİ İDRARDA BİYOKİMYA VE MİKROSKOBİSİ TESTLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Laboratuvar hizmeti alınacak
İKN : 2022/848757

1-İdarenin
a) Adı : BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
b) Adresi : Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/505
c) Telefon ve faks numarası : 6280781 - 3742704583
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 12 AY SÜRELİ İDRARDA BİYOKİMYA VE MİKROSKOBİSİ TESTLERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım (İzzet Baysal Devlet Hastanesi) : 1.085.000 Puan 2. Kısım (Gerede Devlet Hastanesi) :114.100 Puan 3 Kısım (Mudurnu Devlet Hastanesi): 48.900 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi , Gerede Devlet Hastanesi , Mudurnu Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 22.11.2022, işin bitiş tarihi 22.11.2023
d) İşe başlama tarihi : 22.11.2022

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Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022, 11:16
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