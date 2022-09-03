Laboratuvar hizmeti alınacak

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 12 AY SÜRELİ İDRARDA BİYOKİMYA VE MİKROSKOBİSİ TESTLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: