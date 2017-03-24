Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından İdari İşler Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Danışman geçtiğimiz aylarda bu görevinden alınmasının ardından yeni görevlendirme yapıldı. Genel sekreterlik bir süredir boş bulunan İdari İşler Başkanlığına Bolu kamuoyunun yakından tanıdığı Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Taner Laçin’i atandı.

Genç yaşta getirildiği tüm görevleri başarılı bir şekilde yapan ve camia tarafından sevilen genç diş hekimi Taner Laçin’in bu günden itibaren yeni görevine başladığı öğrenildi.