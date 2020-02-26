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Ladin Ekmek, Iza ekmeği üretimi ve satışına başladı

2005 yılında, sofralara  sağlıklı, odun ateşinde alev  görmeden pişen ekşi mayalı, lezzetli ekmekler  kazandırmak için kurulan Ladin ekmek, Bolu Çiftliği markasıyla  birlikte  ilimizdeki ilk satış mağazasının açtı.

Ladin Ekmek, Iza ekmeği üretimi ve satışına başladı

Haber: Aysun Beykoz

Mağazada , Ladin Ekmek çeşitleri ve Bolu Çiftliği markası ile üretilen ürünlerin yanında ,yöremizin çok değerli  bir Atalık  buğday çeşidi olan Iza buğday unundan  üretilen    Tam  Iza Ekmeği, Izalı Ekmek , Iza Bulguru gibi ürünler  de  satışa sunulmuş  durumda. Ladin Ekmek İşletme Müdürü Fatih Duru gazetemize bir açıklama da bulunarak;“Bilindiği gibi  ilimizde  ilk ve tek organik ekşi mayalı  ekmek üreticisi  olan fırınımız, kuruculardan Ayşe Kocagöz’ün vefatından sonra Bolu Çiftliği tarafından satın alınmıştı. Bolu Çiftliği ortakları , ülke genelinde bilinen  bir marka olan Ladin  Ekmek  fırınının   kuruluş ilkelerinden ayrılmadan ürünlerin  aynı kalitede üretilmesine büyük önem veriyorlar.  Fırınımızda,  yöresel  bir ekmek çeşidimiz olan  geleneksel    Patatesli köy ekmeğimizin  yanında Organik Tam Buğday Ekmeği, Organik Tam Çavdar Ekmeği, Chia Tohumlu Tam Çavdar Ekmeği,  Kabak Çekirdekli, Tam Buğday Ekmeği, Siyez Ekmeği gibi çeşitlerini üretmekteyiz. Seben’ de yüzyıllardır üretilen  Atalık buğdayımız Iza buğdayının unundan Iza  ekmeği  üretimimiz de  başladı. Tam Iza buğday unundan ürettiğimiz “Iza Ekmeği’nin”  yöremizin önemli bir marka   ürünü haline geleceğine inanıyoruz. Bolu halkının yakından  bildiği  gibi  Ahşap kalıplarda ekşi maya ile  mayalanan  sonra  dinlendirilen  ve daha sonra meşe  odunu tarafından ısıtılan 200 derecelik taş zeminli ve toprak sıvalı fırınlarda 2 saatte pişirilen  Ladin ekmek  ürünlerini , yıllardan bu yana Bolu , İstanbul ,Ankara’da  200 den fazla satış   noktasına  ulaştırıyoruz.  Kargo ile de  ülkenin her yerine gönderiyoruz. Bolu’da,  Bolu çiftliği ürünleri ile bütün ekmek çeşitlerimizin  tüketicilere  sunulacağı bir satış   mağazamızın  olması yönünde hemşerilerimizin bir talebi vardı. Bu talebi değerlendirerek,  hem Bolu halkına,  hem de şehir dışından  ilimizi ziyarete  gelenlere  hitap edecek bir satış  mağazasını   D-100 karayolu üzerinde Ankara –İstanbul yönünde  Soylu Otel sırasında açtık . Bu mağazada Ladin Ekmek ürünleri yanında  Bolu Çiftliği markası adı altında ürettiğimiz  bütün yöresel  ürünler de  satışa sunuldu.    Satış Mağazamızda, tamamı  geleneksel yöntemlerle, katkı maddesi içermeden    üretilen doğal   reçel , tarhana,  sirke ve erişte  çeşitleri yanında  sadece  yöremize özgü  ürünler olan  Iza bulguru ,Kıbrıscık pirinci ,Göynük fasulyesi , keş,  Bolu Çikolatası gibi  ürünler bulunmaktadır . Ayrıca yakın zamanda anlaşmalı üreticilerden temin edeceğimiz ve kalitesine güven duyacağımız şekilde üretildiğine inandığımız ;  kaymak, günlük süt, tereyağ, Mengen peyniri ,Göynük keçi peyniri gibi ürünlerin de satışını gerçekleştireceğiz “ dedi.  

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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