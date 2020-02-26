Ladin Ekmek, Iza ekmeği üretimi ve satışına başladı

Haber: Aysun Beykoz

Mağazada , Ladin Ekmek çeşitleri ve Bolu Çiftliği markası ile üretilen ürünlerin yanında ,yöremizin çok değerli bir Atalık buğday çeşidi olan Iza buğday unundan üretilen Tam Iza Ekmeği, Izalı Ekmek , Iza Bulguru gibi ürünler de satışa sunulmuş durumda. Ladin Ekmek İşletme Müdürü Fatih Duru gazetemize bir açıklama da bulunarak;“Bilindiği gibi ilimizde ilk ve tek organik ekşi mayalı ekmek üreticisi olan fırınımız, kuruculardan Ayşe Kocagöz’ün vefatından sonra Bolu Çiftliği tarafından satın alınmıştı. Bolu Çiftliği ortakları , ülke genelinde bilinen bir marka olan Ladin Ekmek fırınının kuruluş ilkelerinden ayrılmadan ürünlerin aynı kalitede üretilmesine büyük önem veriyorlar. Fırınımızda, yöresel bir ekmek çeşidimiz olan geleneksel Patatesli köy ekmeğimizin yanında Organik Tam Buğday Ekmeği, Organik Tam Çavdar Ekmeği, Chia Tohumlu Tam Çavdar Ekmeği, Kabak Çekirdekli, Tam Buğday Ekmeği, Siyez Ekmeği gibi çeşitlerini üretmekteyiz. Seben’ de yüzyıllardır üretilen Atalık buğdayımız Iza buğdayının unundan Iza ekmeği üretimimiz de başladı. Tam Iza buğday unundan ürettiğimiz “Iza Ekmeği’nin” yöremizin önemli bir marka ürünü haline geleceğine inanıyoruz. Bolu halkının yakından bildiği gibi Ahşap kalıplarda ekşi maya ile mayalanan sonra dinlendirilen ve daha sonra meşe odunu tarafından ısıtılan 200 derecelik taş zeminli ve toprak sıvalı fırınlarda 2 saatte pişirilen Ladin ekmek ürünlerini , yıllardan bu yana Bolu , İstanbul ,Ankara’da 200 den fazla satış noktasına ulaştırıyoruz. Kargo ile de ülkenin her yerine gönderiyoruz. Bolu’da, Bolu çiftliği ürünleri ile bütün ekmek çeşitlerimizin tüketicilere sunulacağı bir satış mağazamızın olması yönünde hemşerilerimizin bir talebi vardı. Bu talebi değerlendirerek, hem Bolu halkına, hem de şehir dışından ilimizi ziyarete gelenlere hitap edecek bir satış mağazasını D-100 karayolu üzerinde Ankara –İstanbul yönünde Soylu Otel sırasında açtık . Bu mağazada Ladin Ekmek ürünleri yanında Bolu Çiftliği markası adı altında ürettiğimiz bütün yöresel ürünler de satışa sunuldu. Satış Mağazamızda, tamamı geleneksel yöntemlerle, katkı maddesi içermeden üretilen doğal reçel , tarhana, sirke ve erişte çeşitleri yanında sadece yöremize özgü ürünler olan Iza bulguru ,Kıbrıscık pirinci ,Göynük fasulyesi , keş, Bolu Çikolatası gibi ürünler bulunmaktadır . Ayrıca yakın zamanda anlaşmalı üreticilerden temin edeceğimiz ve kalitesine güven duyacağımız şekilde üretildiğine inandığımız ; kaymak, günlük süt, tereyağ, Mengen peyniri ,Göynük keçi peyniri gibi ürünlerin de satışını gerçekleştireceğiz “ dedi.