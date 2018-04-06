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06 Nisan 2018 Cuma
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    • LAFTA, BİZ EN İYİSİYİZ AMA… !

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    06 Nisan 2018 Cuma 11:00
    Bu haber 134 kez okundu
    LAFTA, BİZ EN İYİSİYİZ AMA… !


    Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...



    Günümüzde hayatın her alanında iletişimin önemi tartışılmaz. Gelin şöyle bir düşünelim insanlar iletişim kurarken hangi duyularını kullanır? bu anlamda en çok işitme ve görme duyularımızı kullandığımızı söyleye bilirim. Çünkü kullandığımız televizyon, radyo, telefon gibi cihazlar en çok bu duyularımıza yönelik tasarlanmıştır. Tabi bunların yanı sıra iyi bir iletişim için güzel konuşmak, konuşurken sesimizi doğru kullanmakta iletişimimizi güçlendiren unsurlardan biridir.

    Şimdi gelin dünyaya farklı bir yerden bakalım. Kulaklarınızın doğduğunuzdan beri hiç duymadığını düşünün. Tamamen sesiz bir dünyadasınız. Tabi böyle olunca sesleri duyamadığınız için konuşma fonksiyonunu da otomatik kaybediyorsunuz! Çünkü konuşmak için diğer insanlardan duyduğunuz sesleri taklit etmeniz lazımdır. Yani hiçbir şey duyamayan bir kişi konuşma yeteneğini de kazanamaz.

    Böyle bir durumda nasıl iletişim kurarsınız? Okuma yazma ve işaret dili ile diyorsunuz değil mi? aslında günümüzdeki teknolojik sistemler bu tür iletişimlere kolaylık sağlar durumda yani duyamayan konuşamayan bir insan teknolojiyi kullanarak okuma yazma ile iletişim sağlaya biliyor. Ancak size bu konuda bir arkadaşımızın yaşadığı sorunu anlatayım.

    Doğuştan işitme problemi olan bir arkadaşımızın evine bağlattığı internet bağlantısında bir sıkıntı olmuş. Durumu fark edince hemen cep telefonundan ilgili şirketin müşteri hizmetleriyle yazışmaya başlamış, Müşteri hizmetlerindeki görevliye derdini ve özel durumunu yazarak anlatmış. Ancak görevliye verilen yetki arkadaşımızın istediği işlemleri sesli komutlarla alması yönündeymiş. Bu yüzden arkadaşımız derdini ve duyamadığını konuşamadığını yazdıysa da müşteri temsilcisi illa sesli arama yapmasını söylemiş.

    Tabi arkadaşımız evde tek yaşadığı için yanında yardım isteyeceği kimse yokmuş. Haliyle sorunu şirkete sesli bildirmek için arkadaşlarından yardım istemiş. Sonunda arkadaşlarının yardımıyla sorunu çözmüşler yani şirkete sesli komutları iletmişler. Bir iki saat sonra evdeki internet düzelmiş ama İşitme problemi olan arkadaşımız 3-4 gün sırf duyamadığı ve konuşamadığı için bu sorunla uğraşmak zorunda kalmış

    Geçtiğimiz günlerde bana internetteki sohbet sırasında bu olayı anlattı “ bana müşteri hizmetlerindeki görevli “telefonla arayın deyince çok kötü hissettim dedi” anlıyorum seni ama böyle durumlarda yapman gereken şey gülümseyerek mücadele etmeye demek etmektir. Hem bak sen çok önemli bir eksikliği yakalamışsın belki de yetkililer bunu duyar ve bu konuyla ilgili bir şeyler yapar dedim.

    Şimdi yazıyı okuyan ve dinleyen herkes işin kolayına kaçıp arkadaşımızın başına gelen olaydaki müşteri hizmetleri görevlisine kızacak, ancak bence müşteri hizmetleri görevlisi bu olayda kızılacak en son kişi. İlk önce bizi engelleyen sisteme kızalım, engelsiz sistemler kuralım. Lafa gelince yok biz şu teknolojiyi kullanıyoruz demesini biliyoruz ama nedense hep bu konularda sınıfta kalıyoruz

    Bakın arkadaşlar başta da dediğim gibi artık yaşadığımız çağda teknolojiyi iyi kullanırsak ve teknolojik sistemleri farklı insanları düşünerek inşa edersek anlattığım gibi sorunları yaşamayız yani duyamasak ta konuşamasak ta insanlarla yazarak iletişim kurup sorunlarımızı çözebiliriz.

    Ben biliyorum arkadaşımızın yaşadığı sorunu yaşayan çok arkadaşımız var. Ancak karşılaştıkları sorunları kendilerini kötü hissettikleri için kimseyle paylaşmıyorlar veya işin kolayına kaçıp müşteri hizmetleri yetkililerine kızıyorlar. Hâlbuki bunları yapmak yerine direk sorumlu şirketleri bilgilendirseler.

    “Bakın ben bu sorunu yaşadım bunu gidermenizi istiyorum.” deyip tatlı bir dille anlatsalar eminin sorunların birçoğu kendiliğinden çözülecek ve bu tür durumlarda karşımıza çıkan engeller azalacak. Bunun için bu tür sorunlarla karşılaştığımızda üzülüp, kendimizi kötü hissedeceğimize doğru kişilerle iletişime geçip sorunlarımızı paylaşmaktan çekinmemeliyiz…


    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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