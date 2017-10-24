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24 Ekim 2017 Salı
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    • Lansman Antalya’da yapıldı

    Bolu Belediyesi'nin 2016 yılında düzenlediği Uluslararası Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası (Müze Araştırma ve Kongre Merkezi) Tasarım Yarışması'nda birincilik elde eden projenin lansmanı Antalya'da gerçekleştirildi.

    24 Ekim 2017 Salı 09:29
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    Lansman Antalya’da yapıldı
     Haber; ESRA ÖZTÜRK

    2016 yılında düzenlenen uluslararası yarışmada birincilik elde eden Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Projesinin ekibi Antalya'da projeyi tanıttı. Bolu'nun simgesi ve Türk tarihinin halk kahramanlarından Köroğlu'nun imalatı yapılacak olan heykeli ve kaide binası projesi Antalya'da tanıtıldı. Yarışmaya Kazakistan'dan katılarak birincilik elde eden heykeltıraş Murat Mansurov , tasarımcı Yedil Tusipbekov, mimar Mehmet Hilmi Şahin, mimar Rasim Mahsurov oldu. Maliyeti yaklaşık 40 milyon TL olan projenin mimari projesini ise Antalya'da faaliyet gösteren bir mimarlık ofisi üstlendi. Lansman sonrasında ise son aşamasına gelinen heykelin yapımı için protokol imzalandı. Kazak Heykeltıraş Murat Mansurov, "Köroğlu tüm Türk Dünyasında yeri olan bir halk kahramanıdır. Bu projede tüm Türki Ülkeler için sergi alanı da tasarlanmıştır. Proje Köroğlu'nu ölümsüzleştirirken aynı zamanda tüm Türki Ülkeleri ortak kültürüyle birleştirmektedir. Köroğlu'nun yaşadığı topraklarda yapılacak olan ve manevi değeri büyük bu projeyi gerçekleştirme fırsatını bize sunduğu için başta Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a teşekkür ederim."

    Açıklamaların ardından belediye yetkililerine heykelin sunumu yapıldı. Heykel imalatı için protokol imzalandı. Protokolü, Bolu Belediyesi adına Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ile proje ekibi adına Heykeltıraş Murat Mansurov imzaladı.

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