Lapa lapa kar yağıyor!

Kent merkezinde sağanak yağış etkisi sürdürürken, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde lapa lapa kar yağmaya başladı.

Lapa lapa kar yağıyor!


Haber: Uğur Balaban

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya sabah saatlerinde bembeyaz örtü ile uyandı. Dün gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde sağanak yağışın etkisi sürerken Kartalkaya mevkiinde kar yağışı etkili. Kış turizminin önemli mekanlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezine Cuma günü yapılacak olan açılış öncesi kar yağması tatil severleri sevindirdi. Lapa lapa yağan karın kalınlığı 25 santimetreyi çoktan geçti.

Yağışın etkisi halen devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu’da 902 konut satıldı
Bolu’da 902 konut satıldı
  1. Bolu

banner128

banner124