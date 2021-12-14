Lapa lapa kar yağıyor!



Haber: Uğur Balaban

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya sabah saatlerinde bembeyaz örtü ile uyandı. Dün gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde sağanak yağışın etkisi sürerken Kartalkaya mevkiinde kar yağışı etkili. Kış turizminin önemli mekanlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezine Cuma günü yapılacak olan açılış öncesi kar yağması tatil severleri sevindirdi. Lapa lapa yağan karın kalınlığı 25 santimetreyi çoktan geçti.

Yağışın etkisi halen devam ediyor.