Basın Bülteni

Bolu Belediyesi, "Eğitime %100 Destek" projesi kapsamında belirlenen şartları taşıyan tüm öğrencilere laptop hediye ediyor. Bu yılda geleneği bozmayan Bolu Belediyesi Bolu merkez İlçedeki lise ve dengi okullardan mezun olarak 4 yıl ve üzeri örgün eğitim yapan üniversitelerden birine kayıt yaptırmış bütün öğrencilere laptoplarının dağıtımı 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 14.00’da Karaçayır’da düzenlenecek törenle ile yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; “Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitim hayatında başarılı olmalarına katkıda bulunmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 8’inci kez gerçekleştireceğimiz bilgisayar dağıtım töreninde yine ilimizdeki liselerden birisini bitirip 4 yıllık örgün öğretim üniversite kazanan tüm gençlere laptop hediye edeceğiz. Ben, bir kez daha üniversiteyi kazanan gençlerimizi tebrik ediyor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.