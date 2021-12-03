Lastik satın alınacak

LASTİK SATIN ALINACAKTIR T.C BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lastik satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya Lastik mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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