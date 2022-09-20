Lastik satın alınacak

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA ve İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF CİNSLERDE VE EBATLARDA LASTİK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/944881

Lastik satın alınacak
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi No: 9 14300 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742153740 - 3742151744
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA ve İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF CİNSLERDE VE EBATLARDA LASTİK ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 360 ADET MUHTELİF CİNSLERDE VE EBATLARDA LASTİK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartnamede belirtilen adreslerde bulunan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ambarlarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren (15) onbeş gün içinde teslimat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imza tarihi işe başlama tarihidir.

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