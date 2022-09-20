Lastik satın alınacak

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi No: 9 14300 BOLU MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742153740 - 3742151744
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA ve İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF CİNSLERDE VE EBATLARDA LASTİK ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|360 ADET MUHTELİF CİNSLERDE VE EBATLARDA LASTİK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Teknik Şartnamede belirtilen adreslerde bulunan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ambarlarına teslim edilecektir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşme tarihinden itibaren (15) onbeş gün içinde teslimat tamamlanacaktır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imza tarihi işe başlama tarihidir.