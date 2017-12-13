KENDİ HAKKIMDA:

Nezarethanede yatarken yanlış yaptım başıma iş açtım diye hiç düşünmedim. Bana suçüstü yaptırdığını sanan şahısa yanlış yaptın başına iş açtın adres yanlış diye düşündüm.

Hayatım boyunca işbirlikçi olmadım. Kafa kol ilişkim olmadı. Hiç nüfus sahibi olmak için çalışmadım. Çapımın nüfusumdan büyük olmasına önem verdim. İlkeli, sorumlu, tutarlı, açık şeffaf ve dürüst olmayı hayat felsefemin temel ilkesi kabul ettim.

Sizinde bildiğiniz gibi eskiden ben de basın mensubuydum. Benim bir gazetem vardı. Ve ben gazetemde 5 yıl başyazarlık yaptım. Bilenler bilir ben gazetemde güm güm laf ederdim. Yine ederim bilmenizi isterim. Gururla söylemek isterim ki yazı yazdığım dönem içinde kamuoyu menfaati adına hedef yaptığım hiçbir şahsiyetle de davam olmadı.

POLİS HAKKINDA:

Nezarethanede 4 gün kaldım. Nezarethaneyi övecek halim yok, Allah kimseyi düşürmesin. Kaldığım süre içinde içtenlikle söylemek isterim ki Bolu polis teşkilatının Türkiye’ de olağanüstü hal olmasına rağmen son derece hukuka uygun, birey haklarına saygılı, disiplinli ve nezaket içinde davrandığını özellikle belirtmek isterim. Bu konuda başta Sayın Valimize ve Bolu Emniyet Müdürümüze vatandaşa güven veren bir polis teşkilatı yönettikleri için yürekten teşekkür ederim.

OLAY HAKKINDA:

Kamuoyuna yansıyan tarafıyla bakıldığında müdahillerine bakıldığında gerçekten olay çok büyük, suçüstü durumu var, aramalar var. Olayın ne kadar büyük olup olmadığı ile ilgili ben bir şey söyleyemem. Buna yargı karar verecektir.

Dağ fare doğurursa kimse şaşırmasın ben sadece bunu söyleyebilirim. Adalet böyle bir şey hukuk devleti böyle bir şey. Yaratılan sansasyona bakmaz .

DAVA HAKKINDA:

Sizin de bildiğiniz gibi büromda gerçekleşen olay yargıya intikal etmiştir. Hakkımdaki en doğru kararı yüce yargının vereceğinden hiçbir şüphem yoktur.

Dava konusunda söyleyebileceğim tek şey nezarethanede kaldığım süre içinde nezarethanenin psikolojimde yarattığı olumsuz etkiye rağmen 3. Gün emniyette 4. Gün savcılık ve mahkemede dava dosyasına bakıldığında vermiş olduğum ifadelerimin genel olarak benzer olduğunu görmeniz mümkün olacaktır. Bu konuda daha fazla bilgiyi dava bittikten sonra açıklamam mümkün olacaktır.

ABDULLAH ONUR HAKKINDA:

Abdullah Onur’u, önce babasından tanırım. Ticaretimiz ve hukukumuz vardır. Bana abi diye hitap eder. Ben abisi olarak ona 6 ay önce kendisinin Abant Tv ye reklam verirsen olumsuz haberini yapmaz demiştim. Bunu neden dediğimi açıklamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar benim babam kamuoyunda fetocu olarak algılansa, ben babam nedeniyle feto çatı davasında yargılansam, benim popüler şirketim babamın bana mirası olsa, benim kızım 15 Temmuz’a kadar Feto okullarında okumuş olsa , ben 750.000 Tl lik cipimle volta atsam, benimle ilgili feto sermayesiyle iş yapıyor diye bir yayın organı haber yapsa ben çok korkarım. Ve bu haberleri şantaj ve tehdit diye geçiştirmem. Fetocu olmasam da soğukkanlılıkla bu haberleri yönetebildiğim ölçüde yönetmek isterim. Reklam vererek haber yapılmasını önleyebiliyorsam önlerim. Kimseye de bunu söylemem.

Abdullah Onur senin fetocu olmadığına ben inanıyorum. Fakat senin baban yüzünden bilesin ki feto meselesi senin yumuşak karnındır. Feto meselesi babandan dolayı senin göbek bağındır. Bunu tekrar tekrar hatırlatırım. Bilesin ki Türkiye hukuk devletidir. Nüfuslu arkadaşlarının faydası olmaz.

ABANT TV MEHMET ALTUN HAKKINDA:

Mehmet Altun’un Abant Tv deki yayın politikası ve şahsıyla ilgili olumsuz değerlendirmeler dikkate alınması gerekecek kadar son derece önemli iddaalardır.

Yayın politası ve kendisine çeki düzen vermesi gerektiği açıkça görülüyor.

Yaptığı haberler doğru da olsa yayın politikası güven vermiyorsa şahsiyeti güven vermiyorsa yapılan haberlerin hiçbir anlamı olmaz. Mehmet Altun’a hatırlatırım.

İMDAT ASLAN HAKKINDA:

Büromdaki olaya sanırım Abdullah Onur’un ifadesi sonucu davaya müdahil edildi. Hakkındaki kararı hep birlikte göreceğiz. Fakat İmdat Aslanın neden müdahil edildiğiyle ilgili tepkileri dikkate değerdi.

DAVAYA MÜDAHİL OLAN ŞAHISLAR HAKKINDA:

Büromdaki olaydan dolayı başlayan yargı süreci ile ilgili müdahil olma yarışı içinde olan şahısların neden müdahil olduklarını inanın bende anlayamadım. Bunu dava sonucunda hep birlikte göreceğiz. Hiç şüphesiz onlar da göreceklerdir.

BASIN HAKKINDA:

Bu olay ve şahsımla ilgili, gerçek bilgiyle ilgisi olmayan ileri geri haberlerin neden yapıldığını anlayamadım. Bilmeniz gerekirdi ki Latif Yıldız eski bir basın mensubudur. Kendisiyle ilgili olumlu olumsuz ne olursa olsun başına gelen bir olayla ilgili basın açıklaması yaparak kendini ifade edebilecek medeni cesareti vardır. Ve bunu mutlaka yapar. Malesef arkadaşlar siz beni unutmuşsunuz. Hatırlatırım.

SON SÖZÜM:

Abdullah Onur’a uzun zamandır sade bir vatandaş olarak bir kenarda işimi yaparken kamuoyunda unutulmuşken bana kendimi yeniden ifade etme hakkını ve hatırlatma hakkını verdiği için teşekkür ederim.

KAMUOYUNA SAYGILARIMLA ARZ EDERİM

LATİF YILDIZ