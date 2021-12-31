Led Ekranlara Reklam Verilebilecek

Led ekranlar ilçenin en çok kullanılan; Cumhuriyet Meydanı, D-100 Ankara Girişi, D-100 İstanbul Güzergâhı, Turgut Özal Caddesi’ne çift taraflı, yüzlerce yerli-yabancı turisti ağırlayan Esentepe Mesireliğine ise tek taraflı olarak yerleştirildi. Yerleştirilen led ekranlar ilçeye dijital açıdan estetik katarken vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Ayrıca; bazı esnaflar yazılı medyanın yanı sıra artık dijital ortamda reklam verdiklerini belirterek, reklamlarının led ekranlarda dönmesinin kendileri açısından daha yararlı olacağını ifade ettiler. 2021 yılı Nisan ayında yapılan ihaleye göre Led ekranların toplam maliyeti Gerede Belediyesi’ne 1.040.000 Tl + KDV olurken, 1 Ocak 2022 yılı itibari ile firmalar tarafından reklam verilebilecek. Reklam tarifesi; Gerede Belediyesi Meclisi tarafından Aralık ayı Meclis Toplantısında oybirliği ile alınarak şu şekilde belirlendi “bir firma günde 20 defa “en fazla 30 saniye video-görseli” yayınlanmak üzere reklam verebilecek. Günlük 300 TL, Haftalık 2000 TL, Aylık 5000 TL olarak belirlenen reklam verme ücreti Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak, dekontla ve yayınlanmasını istediği görsel-videoyu Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne iletecek.

Led ekranların kurulumundan bugüne Sabah 8’den gece 24.00’a kadar açık olan ekranlarda Gerede Belediyesi’nin çalışmaları, İlçenin doğal güzelliklerini yansıtan tanıtım videoları başta olmak üzere kamu kurumlarının duyuru ve bildirileri yayınlanıyor. Vatandaşlar bu çalışmayla tüm gelişmelerden ve önem arz eden konulardan anında haberdar oldukları için Gerede Belediyesi’ne teşekkür ettiler. 2022 Ocak ayı itibari ile şehir içi ve şehir dışı firmalardan ve özel sektörden reklam alımları başlayacak. Reklam vermek isteyenler, Gerede Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Mali Hizmetler Müdürlüklerinden bilgi alabilirler.

(Gerede Belediyesi)