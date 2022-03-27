Levent Kuruoğlu, eğitim sistemini eleştirdi

Haber: Okay Özcan

Mottosu, “Atatürk’ün fikri hür, vicdanı gür, irfanı hür eğitim çalışanları” olan Hürriyetçi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Bolu’da ki üyelerinin geniş katılımı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Genel Başkan Kuruoğlu, Hürriyetçi Eğitim Sendikasının hem tanımını yaptı hem de mevcut eğitime eleştiri yaptı. Kuruoğlu, Türkiye’nin gündeminden bir türlü düşmeyen 4+4 sisteminin yanlış olduğunu dile getiren Genel Başkan Kuruoğlu, “Hedefimiz, Türkiye’de eğitime siyasetin karışmadığı, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak üzere bir sendikal anlayışı, kültürü zihinlere yerleştirmek” dedi.

“TÜRKİYE’NİN SENDİKAL ANLAYIŞI SİYASAL TEMELLİ”

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Türkiye’de sendikal anlayışı var. Bu sendika anlayışı siyasal temelli. Türkiye’de ki bu siyasal temelli sendika anlayışı, eğitimde çalışma sistemini bozdu. Hem de eğitim kalitesinin artmasını engelledi. Bu nedenle biz, hür insanlar olduğumuzu belirtmek için hürriyetçi ismini koyduk. Ve mottomuz da, “Atatürk’ün fikri hür, vicdanı gür, irfanı hür eğitim çalışanları sendikası” olarak koyduk” dedi.

“BİZ NE SAĞCIYIZ, NE SOLCUYUZ”

Kuruoğlu, “Biz ne sağcıyız, ne solcuyuz. Biz hiçbir siyasi partinin tahakkümünde olmadan sendikacılık yapmak üzere yola çıkmış eğitim çalışanlarıyız. Sendikamız birçok eğitim sendikalarından ayrılmış, bu hür fikir etrafında toplanmış arkadaşlarımızdan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ, TÜRKİYE’DE EĞİTİME SİYASETİN KARIŞMADIĞI…”

Genel Başkan Kuruoğlu, “Hedefimiz, Türkiye’de eğitime siyasetin karışmadığı, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak üzere bir sendikal anlayışı, kültürü zihinlere yerleştirmek”

“4+4 YANLIŞ BİR UYGULAMADIR”

Kuruoğlu “Türkiye’nin gündeminde yer alan 4+4 eğitim sistemi hakkında da konuşma yapan Başkan Levent Kuruoğlu, “4+4 yanlış bir uygulamadır. Çünkü 5.sınıfta, ortaokul kısmına geçtiklerinde çocuklar, yaş itibari ile buna uyum sağlayamıyorlar. Normal şartlarda, akademik gelişimlerinin, sağlanabilmesi için, normalde bunun eskisi gibi 5+3 olmasında fayda vardır” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN ÇOCUKLARINI GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ”

Bolu’da ki hedefler hakkında da açıklama yapan Kuruoğlu, “Bolu’da sayısal bir hedefimiz yok. Sadece Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, eğitim çalışanlarının bir araya gelmesi, eğitimin problemlerinin konuşulması, çalışma hayatlarından kaynaklanan sorunların çözülmesi ile ilgili bir hedefim var. Zaten sayı hedefi ile çıkıldığında, bildiğimiz klasik sendikal anlayışa dönüyor. Bu sayı anlayışından uzaklaşacağız. Eğitim çalışanları olarak bir araya geleceğiz, öncelikli olarak kendi problemlerimizi çözeceğiz. Daha sonrasında ise eğitimin sorunlarını ortadan kaldırarak, ülkemizin çocuklarını geleceğe hazırlayacağız” ifadelerine yer verdi.

“DENEME YANILMA TAHTASINA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR”

Son olarak mevcut iktidarın eğitim sistemi hakkında konuşan Genel Başkan, “İktidar eğitimde başarılı olmamıştır. Deneme yanılma tahtasına dönüştürmüştür. Sürekli değişen mevzuat, sürekli değişen sistemi ile beraber bir kaosa sebebiyet vermiştir. En son üniversitelerden kontenjan artırılarak, 0 puan alan bir öğrencinin bile üniversiteye gitmesiyle bitmiştir” diye durumu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022, 14:25