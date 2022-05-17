Haber: Uğur Balaban
Uzun yıllardır gazetemizde köşe yazarlığı yapan Nilgün Özerdoğan’ın eşi Bolu’nun sevdiği isimler arasında yer alan Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli Muhasebeci Ahmet Levent Özerdoğan hayata veda etti.
Cenaze namazı 17 Mayıs Salı günü öğle namazına müteakip Yukarı Karaköy Camiinde kılınacak. Cenaze namazı sonrası Karaköy aile mezarlığına defnedilecek.
Bolu Olay Gündem Ailesi olarak, merhum Ahmet Levent Özerdoğan ‘a Allah’tan rahmet, köşe yazarımız Nilgün Özerdoğan ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz.