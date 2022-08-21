Levhadaki ineği bile karnından vurdular!

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Gölcük yolu güzergâhında bulunan birçok trafik levhası adeta hedef tahtası haline geldi. Tabancayla ve pompalı tüfeklerle yapılan atışlar sonrası trafik levhaları delik deşik edilirken, av tüfekleriyle yapılan saçma atışıyla ise birçok levha kullanamaz durumda.

Bir diğer ilginç olay ise, yol kenarındaki “Dikkat büyükbaş hayvan çıkabilir” anlamına gelen ve üzerinde inek resmi bulunan uyarıcı levhanın, yakın bir atışla ineğin karnından vurularak delinmesi oldu.

YILDA 30 BİN LEVHA VURULUYOR

Türkiye genelinde yılda 30 bin civarında trafik levhaları silahla ve pompalı tüfekle tahrip edildiğini açıklayan karayolları yetkilileri,“Türkiye tahrip edilen trafik levhalarının parasal değeri çok yüksek. Bu işleri yapanlar sonuçta kendilerine zarar verdiklerini bilsinler, bu tip saldırılardan uzak durulsun. Vatandaşların şunu da bilmesini istiyoruz, bu levhalar yurt dışından alınmakta ve döviz harcanmakta. Silahla delinen levhaların yerine yenisi takacağız, yani yine yurt dışına döviz harcayacağız” ifadelerine yer verdiler.