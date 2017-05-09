Haber; ESRA ÖZTÜRK
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan kent merkezi istikametine gitmekte olan Berna Karataş idaresindeki 78 SN 065 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak yön levhalarına çarptı. Kazada sürücü Karataş yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Orta refüje çıkan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
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